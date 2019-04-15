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АвтоМир / Дороги

В Пскове улицу Юбилейную начнут ремонтировать в 2019 году

17.04.2019 21:16|ПсковКомментариев: 2

В Пскове улицу Юбилейную начнут приводить в порядок уже в 2019 году. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

 

В ведомстве отметили, что изначально эта улица стояла в плане на ремонт на 2020 год, но, по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сроки работ были сдвинуты. В этом году планируется привести в порядок один из самых проблемных участков: от Дамбы в сторону Рижского проспекта. По словам председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина, в ближайшее время будет объявлен конкурс и до 1 июня заключен контракт. Глава региона поручил максимально четко прописать требования к качеству работ в конкурсной документации.

Такое решение приняли 17 апреля, по итогам объезда Михаилом Ведерниковым улиц Пскова, которые попали в перечень проблемных.

Кроме того, как добавили в ведомстве, в ходе объезда губернатор поставил задачу, чтобы улица Звездная, находящаяся на гарантийном обслуживании, в августе 2019 года, когда срок обслуживания истечет, была «в идеальном состоянии» передана городу.

Улицу Юности же, которую участники объезда тоже посетили, подрядчик обязался открыть для движения транспорта уже 22 апреля. По проекту, на этой улице предусмотрены пешеходная и велосипедная дорожки.

Теги: #ведерников #ремонт дорог #михаил ведерников #губернатор #администрация Псковской области #Комитет по транспорту и дорожному хозяйству
Источник: Псковская Лента Новостей
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