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АвтоМир / Дороги

Константин Вилков: С 2005 года точно таких дорог не было

12.03.2019 13:05|ПсковКомментариев: 0

«Было хорошее, по-настоящему зимнее начало года, но, к сожалению, начало года омрачили плохие дороги. В 2019 году они исчезли напрочь. С 2005 года точно таких дорог не было», - заявил председатель совета регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков в эфире программы «Гайд-парк» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Константин Вилков отметил, что не знает, в чем причина таких дорог, в отсутствии ли бюджета или в отсутствии грамотного управленческого резерва. Он также сообщил, что его удивляют многие кадровые решения. Например, назначения Сергея Грахова на должность председателя областного комитета по строительству и ЖКХ и исполняющего обязанности генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранса» Николая Киянца вызывают у него много вопросов.

«Я сравниваю работу предыдущих губернаторов. При Турчаке дороги были практически идеальные, ну или были близки к этому», - заявил председатель совета регионального отделения партии «Родина».

Теги: #эхо москвы в пскове #гайд-парк #родина
Источник: Псковская Лента Новостей
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