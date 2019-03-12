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Константин Вилков: С 2005 года точно таких дорог не было

«Было хорошее, по-настоящему зимнее начало года, но, к сожалению, начало года омрачили плохие дороги. В 2019 году они исчезли напрочь. С 2005 года точно таких дорог не было», - заявил председатель совета регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков в эфире программы «Гайд-парк» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Константин Вилков отметил, что не знает, в чем причина таких дорог, в отсутствии ли бюджета или в отсутствии грамотного управленческого резерва. Он также сообщил, что его удивляют многие кадровые решения. Например, назначения Сергея Грахова на должность председателя областного комитета по строительству и ЖКХ и исполняющего обязанности генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранса» Николая Киянца вызывают у него много вопросов.

«Я сравниваю работу предыдущих губернаторов. При Турчаке дороги были практически идеальные, ну или были близки к этому», - заявил председатель совета регионального отделения партии «Родина».