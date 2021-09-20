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АвтоМир / Дороги

Дорогу в Островском районе отремонтируют по решению суда

20.09.2021 17:35|ПсковКомментариев: 0

Дорогу в Островском районе отремонтируют по решению суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Островский городской суд рассмотрел административное исковое заявление заместителя Островского межрайонного прокурора к администрации района о приведении автомобильной дороги в соответствие с требованиями ГОСТ.

Ранее прокуратура по обращению жителей деревни Калинино провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в части содержания дороги общего пользования местного значения Остров – Палкино - Старый Изборск - Калинино. Проверка показала, что администрация района не исполняет обязанности по содержанию дороги и игнорирует обращения местных жителей.

Дорожное покрытие имеет отдельные дефекты в виде колеи и выбоин, значительно превышающих предельно допустимые размеры. Таким образом, состояние дороги не отвечает требованиям ГОСТа.

Представитель администрации Островского района в судебном заседании, не оспаривая обоснованность заявленных требований, просил предоставить ответчику двухлетний срок исполнения решения суда с момента его вступления в законную силу. Он пояснил, что сейчас в бюджете района нет свободных средств на это, и за получением денег потребуется обратиться в администрацию региона.

Суд частично удовлетворил иск и обязал администрацию в течение двух лет со дня вступления решения суда в законную силу принять меры по приведению дороги в соответствие с требованиями ГОСТ.

Теги: #ремонт дорог #дороги #островский район #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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