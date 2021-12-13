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Ограничительные столбы установят на парковке на улице Петрова в Пскове

Ограничительные столбы установят на парковке у домов №№2 и 2а на улице Петрова в Пскове. Такое решение озвучили сегодня, 16 декабря, на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Речь идет о парковке напротив Погранично-таможенно-правового лицея в Пскове. Как корреспонденту ПЛН пояснил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт, водители паркуют свои автомобили слишком близко к пешеходному переходу, ведущему к лицею. «Детей из-за машин совсем не видно, что очень опасно», - подчеркнул он.

Попытки ограничить парковку там уже предпринимали - устанавливались полусферы, однако горожане самостоятельно перемещали их, чтобы увеличить количество парковочных мест.

Глава администрации Пскова Борис Елкин предложил разместить на парковке ограничительные столбы, как это сделали на дороге у Псковского гуманитарного лицея на улице Ленина, 10. «Если разломают, будем думать дальше. Пока лучше сделать хотя бы это, чем не сделать ничего», - сказал Борис Елкин.