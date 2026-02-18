Водитель «Пежо» травмировала двух человек в ДТП на улице Коммунальной в Пскове. ФОТО

Два человека пострадали при столкновении трех автомашин на улице Коммунальной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, причиной происшествия стало несоблюдение дистанции до впереди движущегося транспортного средства.

17 февраля в 18.45 на улице Коммунальной у дома 54 женщина 1997 года рождения, управляя «Пежо 307», выбрала небезопасную дистанцию до впереди движущегося «Киа Рио» под управлением мужчины 1989 года рождения. Автомобиль «Киа» по инерции совершил столкновение с движущимся впереди «Хендай Солярисом» под управлением мужчины 1991 года рождения.

Телесные повреждения получили водитель «Киа» и пассажирка «Хендая», женщина 1992 года рождения. Оба осмотрены медиками, не госпитализированы.

Водители «Киа» и «Хендай» выполняли поворот налево на улицу Западную, водитель «Пежо» двигалась в прямом направлении в сторону Юбилейной.