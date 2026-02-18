Ограничение скорости будет действовать на шести участках трассы Р-23 «Псков» 19 февраля

Ограничение скорости движения будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия завтра, 19 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 99-158-99 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 18:00. Будет проходить механическая уборка снежного вала от МБО ротором.

На участке 79-179-79 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 18:00 из-за механической уборки перекрестков, заездных карманов и площадок отдыха.

На 285 – 293 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за очистки мостовых сооружений от снега.

На 403 километре ограничение движения введут в обоих направлениях с 08:00 до 17:00. Будет проходить очистка моста через реку Великую.

На участках 460+000-470+000 и 476+000-481+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить очистка от снега обстановки пути и очистка мостов.

На 538-543 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за очистки ограждения от снега, вывоза снега.