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АвтоМир / Дороги

Великолучанка просит отремонтировать парковку напротив здания главпочтамта

09.02.2022 13:09|ПсковКомментариев: 0

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский провел прием граждан в Великих Луках в формате видео-конференц-связи. Одно из обращений касалось состояния парковки напротив здания главпочтамта.  Об этом парламентарий сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Александр Козловский в соцсети «ВКонтакте»

С этим вопросом к Александру Козловскому обратилась великолучанка Надежда Веселова. «Она затронула проблему, которая беспокоит многих великолучан. Речь идет о состоянии территории парковки напротив здания главпочтамта, она вся в ямах. Территория парковки принадлежит Почте России, соответственно, ее содержание находится в ведении ведомства. Обращение взял в работу, проведу переговоры с руководством Почты России города и региона», - отметил Александр Козловский. 

Также к Александру Козловскому обратилась дочь Героя Советского Союза Надежда Чернова. Ее вопрос касался возможности получить дубликат медали «Золотая звезда». Награду ее отцу Михаилу Чернову вручили 24 марта 1945 года, однако в 1957 году медаль похитили, впоследствии найти ее не удалось.

«Надежда Михайловна (Чернова - ред.) передала в музей имени Александра Матросова все награды своего отца и хотела бы еще передать на хранение восстановленный дубликат. По вопросу получения дубликата медали "Золотая звезда" направил запрос в управление президента РФ по государственным наградам. В ответ на мое обращение сообщили, что дубликат медали восстановить невозможно, так как в случае утраты государственных наград и документов к ним они могут быть выданы только самим награжденным лицам. Михаила Макаровича нет в живых», - пояснил Александр Козловский. 

Он предложил Надежде Черновой принять участие в патриотических акциях и мероприятиях и рассказать о своем отце подрастающему поколению великолучан. «Воспоминания близких людей о героях позволят сохранить и передать из поколения в поколение память об их доблестных подвигах. Рад, что Надежда Михайловна откликнулась на мое предложение», - заключил  парламентарий.

Теги: #Единая Россия #прием граждан #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
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