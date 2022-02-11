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Участок Рижского проспекта в Пскове перекроют 19 февраля

Участок Рижского проспекта от улицы Печорской до улицы Рокоссовского в Пскове перекроют для движения автотранспорта 19 февраля с 10:00 до 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение ограничат в связи с демонтажем рекламных конструкций. Объезд возможен по улицам Печорской, Коммунальной, Рокоссовского и Гаражному проезду.

Администрация города Пскова просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда. «При движении просьба обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.