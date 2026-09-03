Псков вновь уходит под воду: ливни затопили несколько улиц, водители стоят в пробках

Жители Пскова сообщают о подтоплении городских улиц, которое затрудняет движение транспорта и образовывает заторы 3 сентября.

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски»

Подписчики сообществ «Псков за рулём» и «Жесть по-псковски» сети «ВКонтакте» отмечают, что улица Юбилейная традиционно «плавает». Там же, напротив дома №14, вода затопила дорогу, и это создало пробку в обе стороны. В районе новой школы в сторону улицы Народной вода покрывает половину улицы.

На той же улице, но в районе Кузбасской Дивизии авторы постов рекомендуют водителям держаться левых полос, так как на подъезде к повороту на Красноармейскую улицу по направлению к Рижскому проспекту в правой полосе водители зафиксировали ДТП.

Пользователи также публикуют фотографии потопа на Рижском проспекте и на пересечении улиц Звездной и Труда. На улице Воеводы Шуйского жители заметили небольшое количество воды, а на улице Советской Армии вода затопила проезжую часть в двух местах.

Жители улицы Яна Райниса напоминают, что осенью 2024 года рабочие проводили реконструкцию тротуаров на участке от дома 39 до железнодорожного переезда. Теперь граждане просят решить вопросы с водоотведением у дома 39а, так как фотографии, по их словам, демонстрируют последствия данной реконструкции.

Фото здесь: канал «Псков за рулём» в Max

Ранее, 6 июня, очевидцы уже фиксировали потоп на улице Балтийской. Тогда из-за сильного ливня на проезжей части появились глубокие лужи, которые затруднили движение автомобилей. Один из водителей на автомобиле ВАЗ не справился с управлением, и машина заглохла посреди затопленного участка. Сейчас подписчики иронично отмечают, что текущий «бассейн» на Балтийской приносит детям много радости.