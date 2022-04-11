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Проекты по размещению парковок на газонах разработают в Пскове

Очередная встреча членов общественной организации «Тепло нашего города» состоялась в Пскове. Ее участники обсудили проведение соревнований по единоборствам «Кубок Победы» в мае, а также проблему парковки в городе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото здесь и далее: «Тепло нашего города»

Последняя встреча состоялась около месяца назад, за это время члены организации активно работали, результаты их деятельности и стали темами обсуждения на встрече.

Первым слово предоставили председателю Федерации кудо города Пскова Илье Кучерову. Он рассказал, что в мае планируется провести «Кубок Победы» и предложил принять в соревнованиях активное участие. «Спортивные мероприятия очень важны и нужны, спорт закаляет не только тело, но и дух каждого, кто им занимается, а помощь в организации такого масштабного мероприятия пойдет на пользу всем молодым спортсменам и их родителям, которые столько времени и сил вложили в своих будущих чемпионов», - отмечалось на встрече.

Следующим свое предложение озвучил начальник ремонтной службы «Псковских тепловых сетей» Игорь Горшанов. Он часто передвигается на автомобиле и заметил, что во всех частях города есть проблема с парковкой. «Везде не хватает места не только для служебного автотранспорта, но и для личных автомобилей. Стоит только чуть задержаться с работы или поехать в магазин за покупками, так места уже не найти. Можно сделать несколько кругов по своему двору, да и по соседнему тоже, и ничего не найти, в конечном счете, приходится оставлять машину бог знает где и всю ночь переживать, не помешает ли она кому-то или не повредит ли ее какой-то лихач», - обратил внимание Игорь Горшанов.

Свое мнение по этому поводу высказал один из родоначальников движения «Убитые дороги Пскова» Николай Мельков. По его словам, в каждом дворе есть небольшие участки газонов, которые можно оформить под парковочные места. «Есть целая процедура, которая отлично себя зарекомендовала в разных субъектах, для этого нужно только всколыхнуть народ, провести несколько общих собраний и сделать проект, все это не так страшно, как звучит», - сказал он.

В итоге участники мероприятия определили несколько пилотных адресов, начать решили с тех, где сами проживают. Теперь они попробуют произвести зонирование, а после этого поделятся опытом с жителями других районов города. В случае заинтересованности псковичей им помогут с оформлением всех необходимых документов.

«Встреча получилась очень интересная и насыщенная, тем было так много, и каждая была поистине животрепещущей, уверены, что в самое ближайшее время мы с вами увидим осязаемые результаты, которые пойдут на пользу всем», - заключили в организации.