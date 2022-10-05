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Новый асфальт уложили на въезде на псковскую улицу Крестки

Новый асфальт уложили на въезде на псковскую улицу Крестки. Об этом сообщается в группе «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская» / «ВКонтакте»

Напомним, 1-й пусковой комплекс реконструкции включает участки улиц Кузбасской Дивизии (от Никольской до Западной, с ответвлением улицы Крестки) и Западной (от Кузбасской Дивизии до Михайловской).

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Проект предусматривает расширение проезжей части до четырех полос, устройство тротуаров, велодорожек, автобусных остановок, освещения и нового кругового перекрестка. Окончание работ по контракту намечено на 1 декабря 2022 года.