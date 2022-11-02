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Новую схему движения введут на пересечении улиц Михайловской и Западной в Пскове

Новая схема движения вводится на пересечении улиц Михайловской и Западной в Пскове с 4 ноября. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин.

Изображение: Борис Елкин / Telegram

При движении по улице Западной со стороны улицы Коммунальной поворот налево на улицу Михайловскую будет запрещен. Проехать на Михайловскую можно будет только через кольцо.

Выезд с улицы Михайловской на улицу Западную организовали по полосам. С левой полосы – налево к кольцу, с правой полосы – направо, в сторону Коммунальной.

Выезд на улицу Михайловскую со стороны Кузбасской Дивизии также разделили по полосам. Правая будет предназначена для движения направо, на Михайловскую, а левая полоса – для поворота налево, в сторону Западной.

«В ходе реконструкции улицы Кузбасской Дивизии схема движения на этом участке дороги неоднократно менялась. Поэтому некоторые водители путаются и создают опасные ситуации. Прошу быть внимательными и строго следовать указаниям дорожных знаков! Разметку приведут в соответствие с новой схемой в течение недели, как только позволит погода», – добавил сити-менеджер.