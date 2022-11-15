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Путепровод планируют построить через железную дорогу в створе улицы Советской Армии в Пскове

Глава Пскова Борис Елкин вместе с начальником УГХ Александром Грацким и общественником Сергеем Самокишем посетил микрорайон Лепеши. Об этом глава города рассказал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин

По словам Бориса Елкина, проблемных вопросов достаточно, но «не все так драматично - есть ухоженные дворы и хорошие дороги». Так, глава города оценил качество ремонта 1-ой Поселочной улицы и новых тротуаров вдоль Советской Армии и обратил внимание, что надо улучшить качество уборки.

В следующем году планируется обновить еще 1,3 км дорог: улицы Лепешинского, Солнечную и проезд до Шелгунова. Чтобы не парковались на газонах, будет сделана парковка. Также будет проработан вопрос обустройства тротуаров на путях движения пешеходов. Обращений по поводу качества пешеходной зоны очень много, отметил Борис Елкин. «В перспективе планируем путепровод через железную дорогу в створе улицы Советской Армии», - поделился градоначальник.

«Вид портят заброшенные ларьки и пустырь у общежитий. Договорились, что контейнерную площадку очистим от покрышек и сучьев. А весной проведем вместе с жителями субботник: выкосим траву и спилим старые деревья. Наведем порядок и с НТО. Постепенно уходим от репутации бесперспективной окраины», - заключил глава города.