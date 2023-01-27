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Содержание дорог объективно становится лучше – псковский депутат

Содержание дорог в Псковской области объективно становится лучше. Об этом заявил заместитель директора ООО «СпецДор 60», зампредседателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Содержание дорог из года в год объективно становится лучше. Три или четыре года назад жалоб на содержание дорог было гораздо больше. Сейчас региональные, федеральные трассы расчищены очень даже неплохо. Да, на местных дорогах немножко ситуация плачевная. Но из года в год мы видим положительную динамику по сокращению количества жалоб, по количеству обращений», – отметил он.

Владимир Кузь также пояснил, что в первую очередь расчищаются дороги, где ездит общественный транспорт.

«Ведется работа по социально значимым маршрутам: автобусы, которые возят детей в школу, социальные учреждения, больницы, школы, садики, – в первую очередь будут чистить дороги там», – пояснил депутат.

Гость студии также рассказал, что во время обильных снегопадов руководители предприятий мобилизуют весь трудовой коллектив.

«Они работают сутками, реально сутками. Зачастую по 2, 3, 4 дня, люди просто валятся с ног от работы. Они доберутся до отдаленных уголков и города, и области, и районов», – заключил Владимир Кузь.