Содержание дорог объективно становится лучше – псковский депутат

Содержание дорог в Псковской области объективно становится лучше. Об этом заявил заместитель директора ООО «СпецДор 60», зампредседателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Владимир Кузь также пояснил, что в первую очередь расчищаются дороги, где ездит общественный транспорт.
«Ведется работа по социально значимым маршрутам: автобусы, которые возят детей в школу, социальные учреждения, больницы, школы, садики, – в первую очередь будут чистить дороги там», – пояснил депутат.
Гость студии также рассказал, что во время обильных снегопадов руководители предприятий мобилизуют весь трудовой коллектив.
«Они работают сутками, реально сутками. Зачастую по 2, 3, 4 дня, люди просто валятся с ног от работы. Они доберутся до отдаленных уголков и города, и области, и районов», – заключил Владимир Кузь.