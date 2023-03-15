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Пробки образовались на нескольких улицах в Пскове. ФОТО

Пробки образовались на нескольких улицах в Пскове утром 15 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Затруднение движения связано с частичным перекрытием Ольгинского моста для замены дорожного полотна. Так, для движения закрыли правую сторону сооружения, приближенную к Троицкому собору. Оставшееся часть полотна разделили по одной полосе для каждого движения. Пешеходная правая часть тоже перекрыта.

Пробки, в частности, наблюдаются на Рижском проспекте и улице Петровской.

На улице Максима Горького автомобилисты также испытывают трудности в передвижении. Образуется пробка и с улицы Советской Армии перед круговым перекрестком на площади Героев-Десантников.

Полоса движения в сторону улицы Юбилейной

Улица Максима Горького в сторону Рижского проспекта

Интерес у псковичей к перекрытию Ольгинского моста можно видеть и на сайте с веб-камерами Пскова (ООО «Псковлайн»).

Отметим, что дополнительные трудности в движении транспорта создают и два столкнувшихся автомобиля Škoda.

Дорожная авария произошла на Рижском проспекте при подъезде к Ольгинскому мосту.