АвтоМир / Дороги

Станислав Стармолотов: Единая диспетчерская служба по всем дорогам региона нужна населению

Единая диспетчерская служба по всем дорогам Псковской области нужна населению. Такое мнение в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) озвучил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Населению не всегда удобно разобраться, чья это дорога, в чьем она подчинении. У федеральной дороги своя диспетчерская служба, у региональной дороги – это диспетчерская служба "Псковавтодора". Местные дороги – сомневаюсь, что в муниципалитетах есть диспетчерские, и приходится главе звонить или еще что-то. Поэтому для простого жителя, который не обременен техническими познаниями в принадлежности дорог, конечно, было бы удобно», - сказал Станислав Стармолотов.

Он добавил, что диспетчерская служба «Псковавтодора» функционирует без нареканий. Телефон: +79113904039.