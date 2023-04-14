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Грандиозным назвал предстоящий ремонт части улицы Коммунальной Юрий Сорокин

Грандиозным назвал предстоящий ремонт трёх километров улицы Коммунальной в Пскове вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. 24 апреля депутат оценил масштабы работ вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, совершившим контрольный объезд территорий Пскова. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Участок начинается от улицы Юбилейной и продолжается до Балтийской. После ремонта он будет с дублёрами, пешеходными дорожками. Уверен, если Михаил Юрьевич сказал, то обязательно сделает. Достаточно вспомнить ремонт Кузбасской Дивизии – многие годы жители просили, а теперь можно только порадоваться. Думаю, такого же качества будет и эта дорога. Причём, обещают её сделать до 1 августа. Строители уже взялись выкорчёвывать ограждения, готовят площадки», - отметил Юрий Сорокин.

«Конечно, задавался вопрос, как город будет ездить – всё-таки это одна из главных магистралей. Обещают оставить для проезда половину дороги. Потерпим, в пробочках постоим, зато осенью с окончанием каникул и сезона отпусков уже не будет никаких проблем», - добавил Юрий Сорокин.