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Движение транспорта по Пограничному проезду в Пскове закрыли до 5 мая

Движение транспорта по Пограничному проезду (от дома №1 до перекрестка с улицей Новосельской) в Пскове закрыли до 5 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Администрация приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что расписание и схема движения автобуса маршрута №16 «Снятная Гора-Вокзал» изменится в Пскове с 2 мая.