АвтоМир / Дороги

Грязь и пыль с улиц Пскова продолжают убирать сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». ФОТО

Грязь и пыль с улиц Пскова продолжают убирать сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Дорожники занимаются подметанием улиц, счищают с дорожного покрытия грязь вдоль бортовых камней.

Помимо этого, продолжается уборка мусора на улицах и автобусных остановках.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: