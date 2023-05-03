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О закрытии Троицкого моста предупредил глава Пскова

Троицкий мост закроют в Пскове 10 мая в 10:00. Об этом напомнил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«На несколько дней мы вернемся к схеме движения транспорта и пешеходов, которая действовала до Нового года. Это необходимо для того, чтобы уложить верхний слой асфальта на проезжей части и тротуарах, нанести разметку!» - отметил он.

После этого закроют вторую половину Ольгинского моста, а на Троицком доделают работы, которые не влияют на движение. «Завершение реконструкции все ближе!» - добавил глава города.