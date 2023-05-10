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Контракт на ямочный ремонт дорог картами подписан в Пскове

Контракт на ямочный ремонт дорог картами подписан в Пскове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Из представленного списка по другому контракту уже сделаны участки улиц Западной и Поземского, перекресток Максима Горького и Конной.

Изображение: Борис Елкин / Telegram

«Срок выполнения работ – до конца года, но постараемся сделать раньше. Гарантия на покрытие составит год. Кто-то спрашивал, почему так мало? Потому что это восстановление изношенных слоев. Это не полноценный ремонт дороги, когда срезается весь асфальтобетон и укладывается два слоя асфальта. Здесь меняется только верхний изношенный слой. По сути, это ямочный ремонт. Отличается лишь площадь участка. Вырубка старого асфальта при ремонте картами может быть до 100 квадратных метров. Всего закроем около 40 тысяч квадратных метров», - написал Борис Елкин.