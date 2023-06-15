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АвтоМир / Дороги

Ямочный ремонт на дорогах Пскова проводит ООО «СитиИнвестГрупп»

16.06.2023 10:50|ПсковКомментариев: 0

Текущий ямочный ремонт на дорогах Пскова проводят сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. 

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» продолжают следить за состоянием улично-дорожной сети Пскова. Помимо ямочного ремонта, они очищают автобусные остановки и проезжую часть от мусора и пыли, скашивают траву вдоль дорог, приводят в порядок дорожные знаки. 

 

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов:

  • Завеличье,
  • Запсковье,
  • Любятово,
  • Овсище.
Теги: #псков #СитиИнвестГрупп
Источник: Псковская Лента Новостей
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