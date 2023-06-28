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Александр Котов о ремонте дороги на Владимирский лагерь: Помогла настойчивость губернатора

«Совершенно однозначно могу сказать: приемлемый вариант удалось найти только благодаря настойчивости губернатора, Михаила Юрьевича Ведерникова», - оценил результат усилий по поиску возможностей ремонта дороги на Владимирский лагерь в Струго-Красненском районе председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

29 июня спикер областного Собрания вместе с главой региона посетили военный городок в Стругах Красных.

«Обращения, справедливые жалобы на состояние проезжей части поступали от жителей давно. Но вопрос в том, что земельный участок, по которому проходит дорога, в собственности министерства обороны. Даже имея достаточное количество средств для ремонта, юридически мы не могли ничего сделать. Это чужая собственность, траты бюджетных средств невозможны. Мы пробовали разные варианты – и глава района, и я лично, и областное Собрание депутатов, и губернатор, обращались и письменно, и устно на встречах, были разные попытки, в том числе с привлечением военной прокуратуры – долгое время переговоры были безуспешны, - напомнил Александр Котов и поблагодарил жителей Владимирского лагеря за терпеливое ожидание. – Сегодня мы можем посмотреть, как ситуация изменилась. В конечном итоге решение найдено, дорога отремонтирована».

1,6 км автодороги отремонтировали весной 2023 года – это были первые дорожные работы с момента строительства жилья в военном городке в середине 90-х годов. Подрядчик положил два слоя асфальта, нанёс разметку, заменил скамейки на остановках, установил урны.

«Конечно, почти за три десятилетия дорога сильно износилась, фактически, можно сказать, что её как таковой уже и не было, несмотря на то, что по ней было организовано даже автобусное сообщение, не говоря о том, что были вынуждены ездить жители городка на личном транспорте», - напомнил Александр Котов.