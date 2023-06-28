Александр Котов о ремонте дороги на Владимирский лагерь: Помогла настойчивость губернатора

«Совершенно однозначно могу сказать: приемлемый вариант удалось найти только благодаря настойчивости губернатора, Михаила Юрьевича Ведерникова», - оценил результат усилий по поиску возможностей ремонта дороги на Владимирский лагерь в Струго-Красненском районе председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания
29 июня спикер областного Собрания вместе с главой региона посетили военный городок в Стругах Красных.
1,6 км автодороги отремонтировали весной 2023 года – это были первые дорожные работы с момента строительства жилья в военном городке в середине 90-х годов. Подрядчик положил два слоя асфальта, нанёс разметку, заменил скамейки на остановках, установил урны.
«Конечно, почти за три десятилетия дорога сильно износилась, фактически, можно сказать, что её как таковой уже и не было, несмотря на то, что по ней было организовано даже автобусное сообщение, не говоря о том, что были вынуждены ездить жители городка на личном транспорте», - напомнил Александр Котов.