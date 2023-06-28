АвтоМир / Дороги

Александр Грацкий: Синхронизация светофоров на Октябрьском проспекте поможет избежать транспортного коллапса

Синхронизация светофоров на пересечении Октябрьского проспекта с улицами Некрасова, Гоголя, Свердлова и Кузнецкой в Пскове поможет избежать транспортного коллапса. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

Ранее на заседании комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение проработать вопрос по установке светофора на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гоголя, а затем синхронизировать работу светофоров на четырех перекрестках подряд (сейчас уже синхронизированы светофоры на пересечении с Свердлова и Кузнецкой).

«В первую очередь, светофор на Гоголя нужен для безопасности пешеходов, там большой поток, в районе Гоголя. А синхронизировать светофоры нужно будет, чтобы избежать транспортного коллапса из-за того, что светофоры находятся близко друг к другу, чтобы не создавать пробку. Машины должны тоже спокойно проезжать», - пояснил Александр Грацкий.

Смотрите также Четыре светофора на Октябрьском проспекте в Пскове будут работать синхронно

Также он прокомментировал заявление о том, что в июле на пересечении улицы Максима Горького и Конной поменяют разметку. По словам начальника УГХ Пскова, серьезных изменений там не будет.

«Просто чуть сместить разметку, чтобы когда автобус останавливается, двигаясь от Четырех углов, машины могли проехать безопасно, не нарушая правил дорожного движения. И с противоположной стороны сейчас скапливаются машины, которые хотят повернуть на Конную. Чтобы они могли спокойно поворачивать, а другие — проезжать прямо», - сказал он.

Что касается введения турбоперекрестка на площадях Героев-Десантников и Победы, Александр Грацкий пояснил, что на этих двух «кольцах» можно организовать такие перекрестки с технической точкой зрения, а с практической это необходимо ввиду большой аварийности на этих участках дороги.

«В данном случае мы знаем, сколько аварий там случается, а разграничение строго по полосам поможет их минимизировать», - заметил начальник УГХ Пскова.