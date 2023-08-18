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Две новые автобусные остановки установили возле псковского садоводства «Ладыговщина»

Обустройство остановок завершили на 19-м километре автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье. Две новые остановки для общественного транспорта введены в эксплуатацию в СНТ «Ладыговщина» Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

По обе стороны трассы специалисты «Псковавтодора» выполнили устройство заездных карманов, посадочных площадок, установили и благоустроили новые автопавильоны.

Для безопасности дорожного движения на дороге обустроили пешеходный переход, а на подъездах к нему – шумовые полосы. Также установили дорожные знаки, ограничивающие скорость для автотранспорта до 70 км/ч.

Проект капремонта участка трассы, где расположен остановочный комплекс, был разработан после обращений жителей садового товарищества. Ранее автобусам приходилось останавливаться на съезде к СНТ.

Теперь же на данном участке обустроен полноценный остановочный пункт, который не только соответствует всем нормативным требованиям, но и является безопасным для всех участников дорожного движения, отметили в комитете.