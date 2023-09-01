АвтоМир / Дороги

Подрядчику поручили ускорить ремонт дороги Нестрино - Остров в Порховском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 1 сентября, находится с рабочим выездом в Порховском районе. В центре внимания главы региона — объекты дорожной, социальной и коммунальной инфраструктуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Объезд Михаил Ведерников начал с контроля за ходом ремонта семикилометрового участка автомобильной дороги Нестрино - Остров в Порховском районе. Объект социально значимый: дорога является важной транспортной артерией для жителей Островского и Порховского районов, а также обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта.

Участок приводится в нормативное состояние по федеральному проекту «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения». Стоимость контракта — более 155 млн рублей. На объекте выполнены работы по переустройству труб, фрезерованию покрытия, укладке выравнивающего и верхнего слоя асфальта на основной дороге и примыканиях, ремонт водопропускных труб, нанесена разметка. В процессе — укрепление обочин и нанесение горизонтальной дорожной разметки.

Вместе с губернатором качество уже выполненных работ на объекте оценили председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов, глава Порховского района Юрий Семенов и другие официальные лица.

Михаил Ведерников обратил внимание, что по контракту дорогу должны были сдать еще две недели назад, и поручил подрядчику нарастить темп работ.