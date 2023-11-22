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Последствия снегопада ликвидируют в Великих Луках

Работа по ликвидации последствий снегопада проводится в Великих Луках, на это направлены все имеющиеся силы и средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Великие Луки

«С использованием техники муниципальных предприятий выполняется уборка от снега дорог и тротуаров, а также распределение песочно-соляной смеси. В ночь на улицы города будут выведены дополнительные спецмашины, тракторы с отвалом и щёткой, а также погрузчик. Утром работа продолжится в усиленном режиме. Для ликвидации последствий снегопада, который начался ещё рано утром 23 ноября, и по прогнозу продолжится в течение всего сегодняшнего дня, направлены все имеющиеся силы и средства. Все необходимые работы будут выполнены», - сообщили в администрации.

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Сегодня, 23 ноября, в борьбе со стихией задействованы 10 единиц техники и более двадцати сотрудников муниципальных предприятий «Спецавтохозяйство» и «Зеленхоз».