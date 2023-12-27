АвтоМир / Дороги

Более 190 км дорог отремонтировали в Псковской области по президентскому нацпроекту

В 2023 году в Псковской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным, отремонтировали 34 объекта на дорогах регионального и местного значения общей протяженностью 190,690 км. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Особое внимание уделили транспортно-востребованным участкам автомобильных дорог регионального значения, а также участкам дорог, входящим в опорную дорожную сеть Псковской области.

Среди крупных завершенных объектов этого года – ремонт 30,5 км автомобильной дороги Порхов – Успенье в Порховском и Дедовичском районах. Всего за два года благодаря нацпроекту привели к нормативу более 50 км трассы, которая связывает три района Псковской области – Порховский, Дедовичский и Бежаницкий, а также обеспечивает транспортное сообщение между федеральной трассой Р-56 и региональными маршрутами.

В Печорском районе завершены масштабные работы по реконструкции автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье. По нацпроекту капитально обновили с 5,288 из 11,903 км трассы. В ходе реконструкции объекта были доведены геометрические параметры автомобильной дороги до нормативных значений, выполнен перевод покрытия из песчано-гравийной смеси в капитальное асфальтобетонное покрытие проезжей части дороги, съездов и примыканий, выполнена замена водопропускных труб.

В рамках подготовки к юбилею святой обители и Печор привели в порядок еще две важные дороги, которые ведут к Псково-Печерскому монастырю: 2-километровый участок автомобильной дороги Неёлово – Кудина Гора – Печоры, который проходит по улице Заводской и через квартал Майский в городе Печоры. А также привели в нормативное состояние два участка автомобильной дороги граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск общей протяженностью 12 км, завершив ремонт трассы на всем ее протяжении.

В Пушкиногорском районе завершили ремонт региональной трассы Новгородка – Пушкинские Горы, ведущей к одной из главных туристических точек Псковской области, связанных со знаменитым поэтом А.С. Пушкиным. В эксплуатацию было введено более 12 км дороги.

В Новоржевском районе продолжили поэтапный ремонт автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня. В этом году в эксплуатацию введено два участка трассы, общей протяженностью 12,2 км.

На юге Псковской области привели в нормативное состояние 15,3 км автомобильной дороги Великие Луки – Усвяты в Великолукском районе. Трасса обеспечивает транспортное сообщение между несколькими южными районами Псковской области. За два года обновили более 31 км трассы в Великолукском и Усвятском районах.

Приступили к ремонту региональной трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель, входящую в опорную дорожную сеть Псковской области. В этом году обновили 9,724 км трассы в Усвятском районе.

Кроме того, в 2023 году возобновлено масштабное строительство Северного обхода города Пскова (2-ой пусковой комплекс). Объект включает комплекс инженерных сооружений: мост через реку Великая, транспортные развязки, путепроводы, инженерные сети и непосредственно трассу. Северный обход позволит не только снять нагрузку движения грузового транспорта с городских улиц, но и обеспечит необходимую транспортную инфраструктуру для функционирования особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино».

В областном центре в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтированы улицы Труда (участок от улицы Текстильной до улицы Инженерной) протяженностью 1,020 км, а также завершен ремонт улицы Коммунальной (на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской, в том числе дублеров) протяженностью 1,9 км. также отремонтирован Октябрьский проспект (участок от улицы Свердлова до улицы Вокзальной) протяженностью 1,290 км и выполнен первый этап ремонта улицы Юбилейной (участок от Рижского проспекта до улицы Коммунальной) протяженностью 582 м.