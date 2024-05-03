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В Пскове уберут шлагбаум, ограничивающий выезд на улицу Петропавловскую

В Пскове планируют демонтировать шлагбаум, ограничивающий движение автотранспорта при выезде с улицы 2-ая Береговая на ул. Петропавловская. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация озвучена 7 мая на заседании межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения на дорогах Пскова.

Вопрос рассматривался в связи с поступившим обращением в электронной форме. Предположительно шлагбаум появился во время застройки коттеджного посёлка «Петропавловский». Сейчас он незаконно находится на улично-дорожной сети Пскова.

По словам и.о. заместителя главы администрации Пскова Алексея Саенко, шлагбаум надо убирать. Необходимо с помощью КУМИ установить собственника и предложить ему демонтировать шлагбаум самостоятельно, иначе муниципалитет обратится в суд.