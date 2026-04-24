Сбитый на улице Яна Фабрициуса в Пскове пешеход госпитализирован с травмами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, наезд произошел утром 24 апреля на перекрестке с улицей Металлистов.

По предварительной информации, женщина за рулем ВАЗ-21074 сбила пешехода. Молодой человек 2008 года рождения переходил дорогу по пешеходному переходу справа налево, в сторону колледжа.

Водитель автомобиля двигалась в сторону Вокзальной.

