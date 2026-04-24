Накануне «Диктанта Победы» в Великих Луках прошёл автопробег

Накануне восьмого «Диктанта Победы» в городе Великие Луки состоялся автопробег, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в общественной приемной партии «Единая Россия» в городе Великие Луки.

Фото: общественная приемная партия «Единая Россия» в городе Великие Луки

Торжественное начало мероприятия ознаменовалось возложением цветов у Вечного огня. После этого колонна из четырех машин проследовала к братскому захоронению.

В автопробеге приняли участие представители различных общественных и молодежных организаций: Великолукского городского отделения «Молодой гвардии», Российского военно-исторического общества, студенты Великолукской академии физической культуры и спорта, представители общественной приемной партии «Единая Россия» .

«Движение яркой колонны, украшенной государственным флагом Российской Федерации, Знаменем Победы, а также знаменами "Единой России" и "Молодой гвардии", привлекло внимание прохожих. Позитивный отклик, выраженный в сигналах встречных и попутных автомобилей, а также в улыбках горожан, свидетельствовал о значении и значимости данной акции», - рассказали в общественной приёмной партии.

Завершился автопробег на территории братского кладбища, где было совершено очередное возложение цветов к памятному знаку героев.

Напомним, «Диктант Победы» напишут сегодня, 24 апреля, на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта и на других площадках по всему миру. В текущем году ключевой темой мероприятия станет 130-летие со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Главная цель данного цикла мероприятий заключается в том, чтобы напомнить современному поколению о бессмертном подвиге солдат времен Великой Отечественной войны, а также о колоссальной цене и непреходящей значимости Великой Победы.