Renault Logan «притер» Haval на Октябрьской площади в Пскове

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Октябрьской площади в Пскове 24 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

Видео: Pskovline

По предварительной информации, Renault Logan при совершении поворота налево не уступил дорогу едущему в сторону площади Ленина Haval. ДТП произошло в 10:17. В результате столкновения оба автомобиля получили технические повреждения.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. В данный момент участники ДТП находятся на месте столкновения. Слегка затруднено движение по левой полосе в сторону площади Ленина.