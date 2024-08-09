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Стоянку на площади Ленина в Великих Луках запретят 20 и 21 сентября из-за ярмарки

Стоянку автотранспортных средств с 7:00 20 сентября до 16:00 21 сентября (кроме автотранспорта, имеющего специальный пропуск) на площади Ленина в Великих Луках запретят из-за универсальной ярмарки «Осень-2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Также парковка будет запрещена на проезде возле сквера Модеста Мусоргского от улицы Некрасова до площади Ленина, на набережной Лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома №20 по проспекту Ленина), а также с 6:00 до 16:00 21 сентября по улице Некрасова от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта, по улице Карла Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пионерской.

Обращаем внимание, что в связи с проведением ярмарки 20 и 21 сентября будет прекращено движение автотранспортных средств (кроме автотранспорта, имеющего специальный пропуск) на следующих автомобильных дорогах:

на площади Ленина, в проезде возле сквера Модеста Мусоргского от улицы Некрасова до площади Ленина с 7:00 20 сентября до 16:00 21 сентября;

по улице Некрасова от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта, по улице Карла Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пионерской 21 сентября с 6:00 до 16:00.

Объезд будет осуществляться по проспекту Ленина, проспекту Октябрьскому, улице Пионерской, улице Пушкина, улице Комсомольской.

На период проведения универсальной ярмарки «Осень-2024» не допускается розничная продажа алкогольной продукции:

на площади Ленина и прилегающих к ней территориям;

на участке улицы Некрасова от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта и прилегающих территориях в радиусе 50 метров;

на участке улицы Карла Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пионерской и прилегающих территориях в радиусе 50 метров;

на набережной Лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома №22 по проспекту Ленина) и прилегающих территориях в радиусе 50 метров.

Режим работы ярмарки: с 8:00 до 15:00. В связи с проведением универсальной ярмарки, ярмарка выходного дня на улице Некрасова, 18/7 не состоится.

На сегодняшний день на ярмарку заявилось 200 участников.