Сельскохозяйственная ярмарка «Осень» пройдет в Великих Луках 21 сентября

В Великих Луках 21 сентября на площади Ленина состоится городская сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.
Для гостей мероприятия подготовлена культурно-развлекательная программа. На главной площади города выступят лучшие творческие коллективы. Будут подведены итоги универсальной торговой ярмарки, а также состоится награждение победителей.
Режим работы ярмарки: с 8:00 до 15:00.
Ранее был опубликован график проведения сельскохозяйственных ярмарок в муниципальных образованиях Псковской области.