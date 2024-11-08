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АвтоМир / Дороги

На ремонт улицы Генерала Маргелова в Пскове готовы потратить 110 млн рублей

26.11.2024 14:35|ПсковКомментариев: 0

На ремонт улицы Генерала Маргелова в Пскове на участке от улицы Шестака до железнодорожного переезда готовы выделить 110 375 977,86 рубля, следует из документов, опубликованных на портале Единой информационной системы в сфере госзакупок.

В рамках ремонта планируется замена асфальта, ремонт тротуаров с бордюрной плиткой, установка светофоров, замена люков.

Подрядчика определят 13 декабря. Ремонт планируется завершить до 31 марта 2026 года.

Напомним, что ранее глава города Пскова обозначил планы администрации по ремонту данной улицы.

«Она давно требует ремонта от границы города, от переезда - и до пересечения с улицей Юбилейной. Этот участок достаточно интенсивный, используется как жителями города Пскова, так и жителями ближайший районов: Псковского, Палкинского. Автобусное сообщение там есть, поэтому требует внимания», - пояснил глава города.

Теги: #ремонт дорог
Источник: Псковская Лента Новостей
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