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За год в Псковской области закупили 52 единицы дорожной техники

В этом году 16 муниципальных образований Псковской области получили субсидии на общую сумму 189 миллионов рублей для приобретения дорожной техники. Было закуплено 52 единицы из запланированных 58, включая тракторы производства Республики Беларусь. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Новая техника распределена по муниципальным образованиям. Также продолжается обновление спецтехники в филиалах «Псковавтодора». Предприятие уже получило 6 машин и полуприцепный пескоразбрасыватель, а до конца года планируется закупить ещё 15 единиц техники.

Спецтехника взята в лизинг на общую сумму 106 миллионов рублей из средств регионального дорожного фонда. Это позволит обновить автопарк дорожной спецтехники и улучшить состояние дорог в регионе.