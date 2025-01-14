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Движение транспорта временно закроют на участке Казарменного переулка в Пскове

Движение транспорта на участке Казарменного переулка – от улицы Максима Горького до Красноармейской набережной в Пскове – будет закрыто до 24 января с 8:00 до 17:00. В ночное время, с 17:00 до 8:00, движение будет восстановлено, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - сообщили в администрации.

Движение закроют в связи с проведением дорожных работ.