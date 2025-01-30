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Схема движения транспорта изменилась в районе площади псковского аэропорта

С сегодняшнего дня в районе площади аэропорта вступила в действие схема движения транспорта, предусмотренная проектом. Теперь с Островского переулка предусмотрен левый поворот на Крестовское шоссе. Движение регулируется светофором, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии Борис Елкин / Telegram

В этом году по решению комиссии по безопасности дорожного движения на этом перекрёстке будет также оборудован регулируемый пешеходный переход через шоссе.

Ранее сообщалось, что автомобиль со специальным устройством для посадки и высадки на борт самолета маломобильных групп населения появился в псковском аэропорту.

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Подробнее о планах модернизации аэропорта и чем сейчас живет воздушная гавань, читайте в материала по ссылке ниже.