Экономика

Под небом областным

В начале рабочего года из псковского международного аэропорта Кресты имени княгини Ольги пришли тревожные новости. Пассажиры заметили, что из расписания пропали утренние рейсы между Псковом и Москвой. Пока до весны, «Азимут» скорректировал расписание «в связи с производственной необходимостью». Есть предположение, что эта необходимость вызвана нехваткой бортов на более важные и загруженные рейсы. Каковы в таких условиях перспективы авиасообщения Пскова с внешним миром? Только в прошлом году запустили новый маршрут на юг, отремонтировали ведущую к аэропорту улицу и площадь перед аэровокзалом, собрались поставить на ней памятник княгине Ольге, построить новый терминал и откапиталить рулежные дорожки. Что будет со всеми этими планами и чем сейчас живет воздушная гавань, разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

Ремонт, реконструкция, стройка

В самом конце прошлого года, 30 декабря, улицы Германа и Островского в Пскове стали односторонними. По первой теперь можно только подъехать к аэропорту, по второй - выехать с его территории. Работы в этом году продолжатся на инженерных сетях, но ездить уже можно свободно. Правда, звучат критические замечания со стороны автомобилистов относительно целесообразности организации дорожного движения. Говорят, что не такой уж поток у нас улетающих, прилетающих и встречающих, чтобы городить развязку, создавая неудобства для тех, кто живет в частном секторе поблизости.

Зато приведена в порядок площадь перед зданием аэровокзала.

«Поручил ответственно подойти к озеленению территории, так как аэропорт – лицо нашего города и нашего региона, с него начинается путешествие по Псковской области», - в сентябре делился с подписчиками в соцсетях губернатор Михаил Ведерников после осмотра хода работ.

Помимо озеленения на площади появится доминанта - памятник княгине Ольге. Проект уже прошел утверждение на Градостроительном совете. Его автор Виталий Шанов знаком псковичам как создатель памятника Александру Невскому в Самолве, на открытие которого в 2021 году прилетал президент Владимир Путин.

Макет памятника. Фото из Telegram-канала Бориса Елкина.

«Скульптор задумал святую Ольгу как строгую и одновременно добрую княгиню, которая по-матерински встречает в аэропорту туристов и псковичей и благословляет уезжающих на удачное путешествие, - глава Пскова Борис Елкин в Telegram-канале показал макет памятника. - Монумент займёт своё место в центре привокзальной площади, как только будет завершено благоустройство. Градсовет однозначно решил, что памятник гармонично впишется в обновлённое пространство».

Обычных пассажиров куда сильнее во время ремонта волновал вопрос, не станет ли платной обновленная парковка.

«Парковка у аэропорта, наверное, когда-то будет платной, но не в этом году, - успокоил публику директор аэропорта Артем Тарасов, побывавший в студии «ПЛН FM» несколько дней назад. - Пока все останется как есть: парковка бесплатная. Там будет установлена система видеонаблюдения, около 32 камер. Все будет очень безопасно, можно приехать и оставить машину до момента возвращения».

Парковка остается бесплатной. Фото из Telegram-канала Бориса Елкина.

Куда важнее для непосредственной деятельности аэропорта - реконструкция и новое строительство внутри комплекса. Ожидается и то, и другое, правда, пока это только планы, и псковичам следует скрестить пальцы, чтобы они в Крестах осуществились.

С этого года в стране запущен новый нацпроект «Эффективная транспортная система». В него включено развитие псковского аэропорта. Перед этим минувшей осенью у Михаила Ведерникова состоялась серия встреч в федеральном правительстве. В октябре он обсуждал с министром транспорта Романом Старовойтом необходимость реконструкции рулежных дорожек, обновление светосигнального оборудования и расширение перрона, который сейчас может обслуживать одновременно только два судна. Работы запланировали на 2028-30 года. В ноябре тему развили на встрече с первым заместителем министра транспорта Валентином Ивановым и руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. Обсуждали перераспределение средств для более раннего начала работ. Также по итогам встречи стало известно, что в нынешнем году начнется строительство нового терминала.

31 октября 1967 года. Строители передают авиаторам символический ключ от новенького аэропортового комплекса в Пскове, сданного к 50-летию Октябрьской революции. Фото из фондов Государственного архива Псковской области.

«Что касается строительства нового терминала аэропорта, мы сейчас ждем проектную документацию, - добавил конкретики Артем Тарасов на январском эфире. - Существующий терминал останется терминалом вылета, его ждет капитальный ремонт, а новый станет терминалом прилета. Следующий этап - капитальный ремонт рулежных дорожек, пути руления и стоянок, это все будет реконструировано и станет более современным и прочным».

На коляске в кафе и в самолет

Отдельный блок развития полетной инфраструктуры связан с увеличением ее доступности для маломобильных пассажиров. Отдельный - во всех смыслах. Артем Тарасов утверждает: посетитель аэропорта на коляске может обратиться к любому сотруднику, включая директора, и получит сопровождающего, прошедшего специальную подготовку. Также к сотрудникам аэропорта необходимо обращаться для открытия специального туалета, директор аэропорта объяснил запертую дверь тем, что кабинкой пользуются здоровые пассажиры, а инвалидам приходится ждать в очереди. Непонятно, какая беда случится, если на территории комплекса будет плюс один открытый для всех туалет. Возможно, стоило бы спросить у инвалидов, что им удобнее: немного подождать, когда специализированная кабинка освободится, или сообщать первому встречному о своих физиологических потребностях.

Спустя почти 60 лет комплекс устарел и требует серьезных вложений для приведение в соответствие с потребностями сегодняшнего дня. Фото Вадима Боченкова.

Есть у инвалидов и другие вопросы, которые прозвучали в радийной студии. Первый связан с питанием. Два года назад на втором этаже аэропорта открылось кафе, а лифта в здании нет. Год назад столики поставили и в зоне вылета, для пассажиров, уже прошедших досмотр и регистрацию, к ним тоже ведут ступеньки - незаметные для здорового человека и непреодолимые для сидящего в коляске. Артем Тарасов сообщил, что скоро на первом этаже появится специальный столик для маломобильных пассажиров.

Наконец, главный вопрос: как на коляске подняться по трапу? Подъемника-амбулифта в псковском аэропорту пока нет.

«Поставку амбулифта мы ожидаем в начале февраля этого года, он едет из Волгограда. Мы его обслужим, далее им смогут пользоваться маломобильные граждане», - анонсировал Артем Тарасов.

Планы

Одна из явственных проблем псковского аэропорта, существенно осложняющая жизнь пассажиров и зачастую сбивающая их планы, - задержки рейсов. Сколько не приводи инфраструктуру в порядок, но, если самолеты не летают, как положено, всерьез на них рассчитывать путешественники не будут. Как непогода, СМИ могут быть уверены: появятся новости о сбоях в расписании. Правило работает почти безотказно. Дело не только в неудобстве, но и в репутации аэропорта. Обвинять в выкрутасах небесную канцелярию представляется неправильным. Другим аэропортам, тому же соседнему Пулково, климат не мешает сажать и принимать сотни самолетов, а Псков не может справиться с парой на день.

«Есть несколько типов задержек рейсов: из-за неготовности взлётно-посадочной полосы, плохой погоды, неисправностей и внепланового обслуживания и подобные, - пояснил Артем Тарасов. - Самолет может к нам прилететь, если край облаков не ниже ста двадцати метров, очень часто у нас бывает ниже. Мы с военными договорились о том, что они передают гражданскому сектору электронную систему посадки. Мы ждем акт наземной и летной проверки этой системы, ее использование минимизирует задержки из-за невозможности посадки».

Псковичи рассчитывают если не на расширение, то хотя бы на сохранение существующей маршрутной сети. Фото Вадима Боченкова.

Другой, не менее волнительный вопрос, связан с количеством рейсов и маршрутами, по которым летают самолеты из Пскова. Аэропорт Кресты имеет статус международного. В конце 2021 года одна из авиакомпаний получила допуск на полеты из Пскова в Египет. Допуск - не обязанность, а право авиакомпании. Azur Air своим правом на доставку псковичей в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх так и не воспользовалась.

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Однако Псков по-прежнему развивает внутренние направления. Например, с тех пор успели запустить и закрыть за невостребованностью рейс на Казань. Новинка прошлого года - самолеты на Махачкалу не летают с конца октября, как заявлено из-за наступления холодного времени года. Летом на это направление к Каспийскому морю ожидается повышенный спрос из-за случившегося на Черном море разлива мазута. Сейчас из Пскова напрямую можно улететь в Москву, Сочи, Калининград и Минводы. Это возможно благодаря субсидиям из бюджета: авиакомпании могут ставить подъемную для пассажиров цену на билет, а убытки покрывать за счет государства, финансирующего развитие воздушного сообщения, приводящего к развитию территории.

Артем Тарасов. Фото Анны Тягуновой.

«Сокращения субсидирования авиаперелетов в бюджете нет. Это правильно, - поделился Артем Тарасов своим мнением. - Люди очень ценят свое время, затащить в Псков какого-то коммерсанта очень сложно. Разве он поедет восемь часов на машине или ночь на поезде? Время - деньги, бизнесмены ценят время и выбирают самолет. Поэтому, это некое вложение в экономику Псковской области».

Новые маршруты пока скрыты за облаками. Уже звучали названия Мурманска и Нижнего Новгорода, но конкретики еще нет.

Юлия Магера