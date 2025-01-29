Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами как в ресторане завтрак
Работа на «Горводоканале»
Итоги 2024 Псковские медиа
«Лёгкая кухня»
Господин Рейтингомер
Банная церемония «Русские напевы»
Что будет с больницей и с нами?
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Отпечаталось В сердце
 
 
 
ещё Экономика 29.01.2025 15:200 Под небом областным 29.01.2025 15:200 Под небом областным 29.01.2025 13:090 Бизнес-миссия Великие Луки — Псков: обсуждают новые кооперационные связи с Белоруссией 29.01.2025 08:000 В 20 регионах России инфляция составила 10% 28.01.2025 11:410 Грузия в 2024 году вдвое нарастила поставки коньяка в Россию 27.01.2025 20:400 Путин отметил снижение бедности в России
 
 
 
Самое популярное 25.01.2025 17:240 Монах Псково-Печерского монастыря Агапит найден мертвым 26.01.2025 22:422 При падении с крыши многоэтажки в Пскове погибла 12-летняя девочка 24.01.2025 13:132 Ресторан «Строгановъ» в Пскове лишился своего названия 28.01.2025 14:070 Интерактив: Мясник в псковской стоматологии 23.01.2025 13:170 Интерактив: «Выгул» ванны на Завеличье
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Под небом областным

29.01.2025 15:20|ПсковКомментариев: 0

В начале рабочего года из псковского международного аэропорта Кресты имени княгини Ольги пришли тревожные новости. Пассажиры заметили, что из расписания пропали утренние рейсы между Псковом и Москвой. Пока до весны, «Азимут» скорректировал расписание «в связи с производственной необходимостью». Есть предположение, что эта необходимость вызвана нехваткой бортов на более важные и загруженные рейсы. Каковы в таких условиях перспективы авиасообщения Пскова с внешним миром? Только в прошлом году запустили новый маршрут на юг, отремонтировали ведущую к аэропорту улицу и площадь перед аэровокзалом, собрались поставить на ней памятник княгине Ольге, построить новый терминал и откапиталить рулежные дорожки. Что будет со всеми этими планами и чем сейчас живет воздушная гавань, разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

Ремонт, реконструкция, стройка

В самом конце прошлого года, 30 декабря, улицы Германа и Островского в Пскове стали односторонними. По первой теперь можно только подъехать к аэропорту, по второй - выехать с его территории. Работы в этом году продолжатся на инженерных сетях, но ездить уже можно свободно. Правда, звучат критические замечания со стороны автомобилистов относительно целесообразности организации дорожного движения. Говорят, что не такой уж поток у нас улетающих, прилетающих и встречающих, чтобы городить развязку, создавая неудобства для тех, кто живет в частном секторе поблизости.

Зато приведена в порядок площадь перед зданием аэровокзала.

«Поручил ответственно подойти к озеленению территории, так как аэропорт – лицо нашего города и нашего региона, с него начинается путешествие по Псковской области», - в сентябре делился с подписчиками в соцсетях губернатор Михаил Ведерников после осмотра хода работ.

Помимо озеленения на площади появится доминанта - памятник княгине Ольге. Проект уже прошел утверждение на Градостроительном совете. Его автор Виталий Шанов знаком псковичам как создатель памятника Александру Невскому в Самолве, на открытие которого в 2021 году прилетал президент Владимир Путин.

Макет памятника. Фото из Telegram-канала Бориса Елкина.

«Скульптор задумал святую Ольгу как строгую и одновременно добрую княгиню, которая по-матерински встречает в аэропорту туристов и псковичей и благословляет уезжающих на удачное путешествие, - глава Пскова Борис Елкин в Telegram-канале показал макет памятника. - Монумент займёт своё место в центре привокзальной площади, как только будет завершено благоустройство. Градсовет однозначно решил, что памятник гармонично впишется в обновлённое пространство».

Обычных пассажиров куда сильнее во время ремонта волновал вопрос, не станет ли платной обновленная парковка.

«Парковка у аэропорта, наверное, когда-то будет платной, но не в этом году, - успокоил публику директор аэропорта Артем Тарасов, побывавший в студии «ПЛН FM» несколько дней назад. - Пока все останется как есть: парковка бесплатная. Там будет установлена система видеонаблюдения, около 32 камер. Все будет очень безопасно, можно приехать и оставить машину до момента возвращения».

Парковка остается бесплатной. Фото из Telegram-канала Бориса Елкина.

Куда важнее для непосредственной деятельности аэропорта - реконструкция и новое строительство внутри комплекса. Ожидается и то, и другое, правда, пока это только планы, и псковичам следует скрестить пальцы, чтобы они в Крестах осуществились.

С этого года в стране запущен новый нацпроект «Эффективная транспортная система». В него включено развитие псковского аэропорта. Перед этим минувшей осенью у Михаила Ведерникова состоялась серия встреч в федеральном правительстве. В октябре он обсуждал с министром транспорта Романом Старовойтом необходимость реконструкции рулежных дорожек, обновление светосигнального оборудования и расширение перрона, который сейчас может обслуживать одновременно только два судна. Работы запланировали на 2028-30 года. В ноябре тему развили на встрече с первым заместителем министра транспорта Валентином Ивановым и руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. Обсуждали перераспределение средств для более раннего начала работ. Также по итогам встречи стало известно, что в нынешнем году начнется строительство нового терминала.

31 октября 1967 года. Строители передают авиаторам символический ключ от новенького аэропортового комплекса в Пскове, сданного к 50-летию Октябрьской революции. Фото из фондов Государственного архива Псковской области.

«Что касается строительства нового терминала аэропорта, мы сейчас ждем проектную документацию, - добавил конкретики Артем Тарасов на январском эфире. - Существующий терминал останется терминалом вылета, его ждет капитальный ремонт, а новый станет терминалом прилета. Следующий этап - капитальный ремонт рулежных дорожек, пути руления и стоянок, это все будет реконструировано и станет более современным и прочным».

На коляске в кафе и в самолет

Отдельный блок развития полетной инфраструктуры связан с увеличением ее доступности для маломобильных пассажиров. Отдельный - во всех смыслах. Артем Тарасов утверждает: посетитель аэропорта на коляске может обратиться к любому сотруднику, включая директора, и получит сопровождающего, прошедшего специальную подготовку. Также к сотрудникам аэропорта необходимо обращаться для открытия специального туалета, директор аэропорта объяснил запертую дверь тем, что кабинкой пользуются здоровые пассажиры, а инвалидам приходится ждать в очереди. Непонятно, какая беда случится, если на территории комплекса будет плюс один открытый для всех туалет. Возможно, стоило бы спросить у инвалидов, что им удобнее: немного подождать, когда специализированная кабинка освободится, или сообщать первому встречному о своих физиологических потребностях.

Спустя почти 60 лет комплекс устарел и требует серьезных вложений для приведение в соответствие с потребностями сегодняшнего дня. Фото Вадима Боченкова.

Есть у инвалидов и другие вопросы, которые прозвучали в радийной студии. Первый связан с питанием. Два года назад на втором этаже аэропорта открылось кафе, а лифта в здании нет. Год назад столики поставили и в зоне вылета, для пассажиров, уже прошедших досмотр и регистрацию, к ним тоже ведут ступеньки - незаметные для здорового человека и непреодолимые для сидящего в коляске. Артем Тарасов сообщил, что скоро на первом этаже появится специальный столик для маломобильных пассажиров.

Наконец, главный вопрос: как на коляске подняться по трапу? Подъемника-амбулифта в псковском аэропорту пока нет.

«Поставку амбулифта мы ожидаем в начале февраля этого года, он едет из Волгограда. Мы его обслужим, далее им смогут пользоваться маломобильные граждане», - анонсировал Артем Тарасов.

Планы

Одна из явственных проблем псковского аэропорта, существенно осложняющая жизнь пассажиров и зачастую сбивающая их планы, - задержки рейсов. Сколько не приводи инфраструктуру в порядок, но, если самолеты не летают, как положено, всерьез на них рассчитывать путешественники не будут. Как непогода, СМИ могут быть уверены: появятся новости о сбоях в расписании. Правило работает почти безотказно. Дело не только в неудобстве, но и в репутации аэропорта. Обвинять в выкрутасах небесную канцелярию представляется неправильным. Другим аэропортам, тому же соседнему Пулково, климат не мешает сажать и принимать сотни самолетов, а Псков не может справиться с парой на день.

«Есть несколько типов задержек рейсов: из-за неготовности взлётно-посадочной полосы, плохой погоды, неисправностей и внепланового обслуживания и подобные, - пояснил Артем Тарасов. - Самолет может к нам прилететь, если край облаков не ниже ста двадцати метров, очень часто у нас бывает ниже. Мы с военными договорились о том, что они передают гражданскому сектору электронную систему посадки. Мы ждем акт наземной и летной проверки этой системы, ее использование минимизирует задержки из-за невозможности посадки».

Псковичи рассчитывают если не на расширение, то хотя бы на сохранение существующей маршрутной сети. Фото Вадима Боченкова.

Другой, не менее волнительный вопрос, связан с количеством рейсов и маршрутами, по которым летают самолеты из Пскова. Аэропорт Кресты имеет статус международного. В конце 2021 года одна из авиакомпаний получила допуск на полеты из Пскова в Египет. Допуск - не обязанность, а право авиакомпании. Azur Air своим правом на доставку псковичей в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх так и не воспользовалась.

Однако Псков по-прежнему развивает внутренние направления. Например, с тех пор успели запустить и закрыть за невостребованностью рейс на Казань. Новинка прошлого года - самолеты на Махачкалу не летают с конца октября, как заявлено из-за наступления холодного времени года. Летом на это направление к Каспийскому морю ожидается повышенный спрос из-за случившегося на Черном море разлива мазута. Сейчас из Пскова напрямую можно улететь в Москву, Сочи, Калининград и Минводы. Это возможно благодаря субсидиям из бюджета: авиакомпании могут ставить подъемную для пассажиров цену на билет, а убытки покрывать за счет государства, финансирующего развитие воздушного сообщения, приводящего к развитию территории.

Артем Тарасов. Фото Анны Тягуновой.

«Сокращения субсидирования авиаперелетов в бюджете нет. Это правильно, - поделился Артем Тарасов своим мнением. - Люди очень ценят свое время, затащить в Псков какого-то коммерсанта очень сложно. Разве он поедет восемь часов на машине или ночь на поезде? Время - деньги, бизнесмены ценят время и выбирают самолет. Поэтому, это некое вложение в экономику Псковской области».

Новые маршруты пока скрыты за облаками. Уже звучали названия Мурманска и Нижнего Новгорода, но конкретики еще нет.

Юлия Магера

Теги: #транспорт #аэропорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
К кому вы обращаетесь за помощью в решении своих проблем?
В опросе приняло участие 53 человека
29.01.2025, 16:340 Освещение вокруг стадиона «Электрон» в Пскове появится после завершения строительства школы 29.01.2025, 16:290 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 30 января 29.01.2025, 16:280 Игорь Иванов: Диспансеризация должна стать неотъемлемой частью корпоративной культуры 29.01.2025, 16:120 Российского лесоруба подозревают в убийстве замдиректора лесничества, водителя и лесника
29.01.2025, 16:070 Уголовное дело возбудили в отношении директора ФК «Псков» 29.01.2025, 15:510 «Собственной персоной» с Олегом Брячаком: Куда исчезла «Справедливая Россия»? ВИДЕО 29.01.2025, 15:300 Водитель Peugeot «пропахал» газон и выехал на тротуар в Пскове. ФОТО 29.01.2025, 15:200 Под небом областным
29.01.2025, 15:180 Псковские депутаты поддержали проект о заблаговременном уведомлении саморегулируемых организаций о проверках  29.01.2025, 15:110 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 29 января 29.01.2025, 15:100 В программу Псковской области «Развитие информационного общества» внесут изменения 29.01.2025, 15:070 ГД отклонила проект об увеличении маткапитала в регионах с низкой рождаемостью
29.01.2025, 15:070 «Росавтодор» отметил снижение на 7,1% числа ДТП на федеральных трассах 29.01.2025, 15:050 Граффити в Пскове: искусство или вандализм? ФОТОРЕПОРТАЖ 29.01.2025, 15:030 Перечень документов для проведения референдума в Псковской области предлагают разграничить в зависимости от статуса инициатора 29.01.2025, 14:570 Что будет с больницей и с нами?
29.01.2025, 14:540 Акварельных котов научат рисовать в музее-заповеднике Изборск» 8 февраля 29.01.2025, 14:470 Резервный фонд правительства Псковской области по предупреждению и ликвидации ЧС могут переименовать 29.01.2025, 14:420 «Экосреда»: Об экологическом просвещении в школах Псковской области. ВИДЕО 29.01.2025, 14:410 Штрафы за нарушение тишины в Псковской области предложили увеличить 
29.01.2025, 14:360 В ГД предложили ввести штрафы за ложные сведения о продуктах питания в инфосистеме 29.01.2025, 14:270 Т1 Интеграция запускает демолабораторию с оборудованием Yadro 29.01.2025, 14:250 Выплаты Героям России и СССР в Псковской области планируют увеличить на 4,5% 29.01.2025, 14:220 Детей в российских лагерях начнут учить традиционным семейным ценностям
29.01.2025, 14:210 Порядок перевода госслужащих на новые должности планируют изменить в Псковской области 29.01.2025, 14:140 Псковичам напомнили о возможности сдать оружие за вознаграждение 29.01.2025, 14:130 Меры поддержки медиков, детей-сирот и несовершеннолетних рассмотрел соцкомитет Собрания 29.01.2025, 14:020 Умер актер Борис Улитин
29.01.2025, 13:550 С 3 февраля псковские семьи начнут получать детские пособия в новом размере 29.01.2025, 13:520 Какие СНТ могут участвовать в программе газификации, рассказали псковичам  29.01.2025, 13:470 СФ одобрил закон о повышении штрафов за продажу детям табачной продукции 29.01.2025, 13:460 Александр Козловский: Иностранные слова на вывесках — ловкий маркетинговый ход
29.01.2025, 13:410 Псковича осудили за попытку украсть 229 кг железнодорожных рельсов 29.01.2025, 13:330 Троих бывших мигрантов в Пскове доставили в военкомат после очередного рейда 29.01.2025, 13:300 Дождь и до +8 градусов прогнозируют в Псковской области 30 января 29.01.2025, 13:220 Экоактивист Александра Зайцева: Любовь к экологии начинается с семьи
29.01.2025, 13:160 ГАИ опровергла слухи о массовом аннулировании регистрации машин 29.01.2025, 13:130 Более двух с половиной миллионов рублей отдали псковичи мошенникам 29.01.2025, 13:090 Бизнес-миссия Великие Луки — Псков: обсуждают новые кооперационные связи с Белоруссией 29.01.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Олегом Брячаком
29.01.2025, 13:000 Новая многоэтажка с библиотекой появится в псковском микрорайоне Овсище 29.01.2025, 12:530 Александр Козловский: Работа ТОСов – забота о своей малой Родине 29.01.2025, 12:490 Пенсионера на велосипеде сбил водитель ВАЗа в Великих Луках 29.01.2025, 12:480 Обновления по части аттестации экскурсоводов обсудили в соцкомитете Собрания
29.01.2025, 12:370 Гендиректор букмекерской конторы «Фонбет» задержан по подозрению в даче взятки в Москве 29.01.2025, 12:290 Интерактив: 101 роза от мошенников 29.01.2025, 12:260 Несовершеннолетнего островича будут судить за сожжение знакомого матери 29.01.2025, 12:130 Трудности покрытия сельских территорий мобильной связью обсудили в Собрании
29.01.2025, 12:050 Мужчина в черных сапогах пропал в пыталовской деревне Поярково 29.01.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» об экологическом просвещении в псковских школах 29.01.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 29 января 29.01.2025, 11:410 В Госдуме россиян призвали чаще обращаться к врачам
29.01.2025, 11:290 «Собственной персоной» с Олегом Брячаком: Куда исчезла «Справедливая Россия»? 29.01.2025, 11:260 «Дьявол кроется в мелочах»: стандарты уборки Пскова предложили скорректировать 29.01.2025, 11:181 Пешеходный переход могут оборудовать на пересечении набережной и Рижского проспекта в Пскове 29.01.2025, 11:150 Почти 300 коробок неучтенных товаров выявили псковские таможенники на границе с Эстонией
29.01.2025, 11:050 Стоянку автомобилей ограничат на улице Максима Горького в Пскове 29.01.2025, 11:020 В Усвятах отмечают 83-ю годовщину освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков 29.01.2025, 10:520 Фишинговую рассылку запустили со взломанного сообщества Ozon 29.01.2025, 10:511 Разметку изменят на круговом перекрестке на улице Инженерной в Пскове
29.01.2025, 10:470 Денежное поощрение для сотрудников Счетной палаты Псковской области планируют увеличить 29.01.2025, 10:390 «Экосреда»: Об экологическом просвещении в школах Псковской области 29.01.2025, 10:350 Участники боевых действий могут получить электронное удостоверение — СберКарту ветерана 29.01.2025, 10:340 ИДН на Юбилейной, ёлочка и камера года: Автоитоги 2024 года в Пскове
29.01.2025, 10:270 Отпевание найденного мёртвым монаха Агапита проходит в Успенском храме в Печорах 29.01.2025, 10:270 Пешеходный переход может появиться возле дома №134 на улице Инженерной в Пскове 29.01.2025, 10:240 Осужденные приводят в порядок улицы Великих Лук 29.01.2025, 10:220 Пскович оказался за решеткой за кражу одежды и обуви из камеры хранения в магазине
29.01.2025, 10:180 71% псковичей выступают за запрет рекламы услуг тарологов — опрос 29.01.2025, 10:130 Две бани горели в Псковской области 29.01.2025, 10:110 Премьер Сербии объявил об отставке на фоне массовых протестов 29.01.2025, 10:070 Светофор установят на улице Декабриста Пущина в Пскове 
29.01.2025, 10:050 Законопроект о региональной выплате на покупку жилья для детей-сирот рассмотрят в Собрании 29.01.2025, 10:020 В Белом доме заявили, что команда Байдена тратила деньги, как «пьяные матросы» 29.01.2025, 09:520 С жильцов многоквартирных домов перестанут взимать плату за ускорение капремонта 29.01.2025, 09:420 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Новосокольниках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru