Амбулифт появился в аэропорту Пскова

Автомобиль со специальным устройством для посадки и высадки на борт самолета маломобильных групп населения появился в псковском аэропорту, сообщили в официальном Telegram-канале международного аэропорта «Псков».
Фото: международный аэропорт «Псков» / Telegram-канал
Чтобы воспользоваться услугой, достаточно оставить заявку при заказе авиабилета.
«Персонал аэропорта абсолютно бесплатно доставит пассажира от зала ожидания до его места в салоне самолёта и наоборот: с места в салоне самолёта до зала ожидания», - отметили в аэропорту.
Проект реализован в рамках программы «Доступная среда».