Общество

Амбулифт появился в аэропорту Пскова

Автомобиль со специальным устройством для посадки и высадки на борт самолета маломобильных групп населения появился в псковском аэропорту, сообщили в официальном Telegram-канале международного аэропорта «Псков».

Фото: международный аэропорт «Псков» / Telegram-канал

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно оставить заявку при заказе авиабилета.

«Персонал аэропорта абсолютно бесплатно доставит пассажира от зала ожидания до его места в салоне самолёта и наоборот: с места в салоне самолёта до зала ожидания», - отметили в аэропорту.

Проект реализован в рамках программы «Доступная среда».

Смотрите также Амбулифт прибудет в псковский аэропорт в начале февраля