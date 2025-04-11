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ООО «ДАФ» выполнит ремонт Красноармейской набережной в Пскове

ООО «ДАФ» (Ленинградская область, Гатчина) стало победителем конкурсной процедуры на ремонт Красноармейской набережной в Пскове (участок от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной). Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, МКУ Пскова «Специализированный заказчик» 15 апреля заключило с организацией контракт № 29 стоимостью 24 млн 797 тыс. 820,5 рубля.

Всего на конкурс было подано пять заявок. Две из них, включая заявку победителя, содержали одинаковое ценовое предложение - 24 млн 797 тыс. 820,5 рубля. Еще одна заявка была отозвана 4 апреля, на следующий день после подведения итогов.

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ООО «ДАФ» в декабре 2024 года стало победителем конкурса на выполнение работ по ремонту улицы Максима Горького в Пскове. Ранее дорожная организация ремонтировала улицы Германа в Пскове, Алмазную (включая перекресток с Чудской), Коммунальную.