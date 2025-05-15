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АО «Буер» отремонтирует 25 км дороги в Порховском районе за 436 млн рублей

АО «Буер» отремонтирует 25 км дороги в Порховском районе за 436 млн рублей. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, управление автомобильных дорог Псковской области 15 мая заключило контракт с АО «Буер» стоимостью 436 млн 426 тысяч 577,16 рубля.

Предстоит выполнить ремонт автомобильной дороги Нестрино – Остров на участках км 7+424 – км 24+186 и км 24+186 – км 35+217 в Порховском районе. Основная задача ремонта – устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги, без затрагивания конструктивных и других характеристик.

Протяженность участков – 16,762 км и 11,031 км. Ширина проезжей части – 7 м. Дорога имеет две полосы движения.

Окончание выполнения работ: