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Псковские комплексы фотовидеофиксации стали чаще выявлять непропуск пешеходов на переходах

В Псковской области кратно увеличилось количество выявляемых с помощью фотовидеофиксации фактов непропуска пешеходов на переходах. Об этом рассказал начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров 18 июля в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM.

Если в 2024 году в Псковской области работали два таких комплекса, то в 2025 году работает шесть таких комплексов. Если за первое полугодие 2024 года вынесено 356 постановлений за непропуск пешеходов, то в этом году уже 1116.

«Мы хотели бы увидеть ещё большее количество комплексов, которые будут размещаться на нерегулируемых пешеходных переходах и на перекрёстках. В связи с тем, что цифры статистики говорят, что у нас увеличилось на 33 процента количество наездов на пешеходов. И в этом году уже погибли 8 пешеходов», - рассказал Юрий Федоров. Соответствующее предложение направлено в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Юрий Федоров также рассказал, чем руководствуются сотрудники ЦАФАП при вынесении штрафов за непредставление преимущества пешеходам: «Мы в любом случае выносим постановление после неоднократного просмотра видеоматериала. Кто-то из участников дорожного движения должен поменять либо скорость движения, либо траекторию».

Первый вариант — пешеход вступает на проезжую часть и начинает движение через проезжую часть. Понимает, что водитель его не собирается пропускать, замедляет движение, водитель проезжает. Только после того, как машина проехала, человек продолжил движение.

Второй вариант — пешеход выходит на проезжую часть и начинает переходить её. Водитель увеличивает скорость при проезде пешеходного перехода. Факт увеличения скорости говорит о непредставлении преимущества пешеходу.

Третий вариант — водитель объезжает пешехода, выезжая на соседнюю полосу или на встречную полосу. Он не останавливается и объезжает пешехода.