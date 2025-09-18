АвтоМир / Дороги

Дорожный фонд Псковской области в 2025 году составил порядка 11 млрд рублей

Дорожный фонд в 2025 году составил порядка 11 млрд рублей. Об этом в рамках рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Стармолотов.

Видео: Михаил Ведерников / «ВКонтакте»

«В этом году порядка 11 миллиардов составил дорожный фонд. Из них 5 миллиардов выделено на ремонт и обеспечение безопасности на 50 участков. На региональные дороги у нас более 8,5 миллиардов уходит. Это содержание, ремонт, капремонт, повышение безопасности дорожного движения. И более 2 миллиардов мы в муниципалитете выделяем на дорожную деятельность», - сообщил Станислав Стармолотов.

Он добавил, что в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» реализуется региональный проект «Региональная местная дорожная сеть».

«На 2025 год у нас более 5 миллиардов запланировано средств на это направление, в том числе 2,8 миллиарда рублей из федерального бюджета помощи нам оказано», - пояснил министр.