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Шесть городских автобусов в Пскове оснастят валидаторами

Шесть городских автобусов в Пскове в пилотном режиме оснастят валидаторами. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

На совещании под председательством главы региона обсудили работу «Псковпассажиравтотранса» и дальнейшие планы. «В частности, перспективы внедрения в городских автобусах бесконтактного способа оплаты посредством валидаторов – 6 автобусов в пилотном режиме будут оснащены такими устройствами. Планируем расширить территории действия транспортных карт и открыть новые междугородние маршруты», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор рассказал, что в прошлом году для развития предприятия был проведен комплекс мероприятий по увеличению доходов. В том числе: