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Проезд в псковских автобусах можно будет оплатить без кондуктора

Терминалы для самостоятельной оплаты проезда заработают на двух автобусных маршрутах в Пскове с 16 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к региональному комитету по транспорту и дорожному хозяйству.

Терминалы уже установлены в части городских автобусов, однако пока они не работают. Располагаются аппараты на поручнях у каждой двери для пассажиров. Источник отметил, что оплатить проезд через терминал можно будет при помощи банковской карты или электронного проездного, которые действуют в городе.

С 16 мая начнут работать терминалы на городских маршрутах №16 и №23. Их выбрали для эксперимента, поскольку на этих маршрутах отмечается относительно низкий пассажиропоток. При этом первое время пассажиры смогут оплатить проезд и привычным способом, отметил собеседник ПЛН.

Источник также добавил, что такие терминалы — дорогостоящее оборудование, поэтому пока рано говорить о том, что их распространят на весь автопарк. При этом, по его словам, введение оплаты через терминал в ряде автобусов поможет решить проблему с дефицитом кондукторов. Сегодня из-за этого в Пскове задерживаются и даже отменяются автобусные рейсы.