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 День автомобилиста празднуется в России 25 октября

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День автомобилиста отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье октября. Полное название праздника — День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, он установлен Указом Президента РФ от 25 июня 2012 года № 897, но ведет свою историю со времен существования СССР.

День автомобилиста — праздник всенародного признания заслуг транспортников в развитии экономики страны. Это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг. Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности за дело невозможна повседневная жизнь города и его жителей.

Напомнит, что в 2020 году в России появился новый профессиональный праздник – День работника транспорта, который отмечается ежегодно 20 ноября.

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