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«Лада» и «Фольксваген» столкнулись на Октябрьской площади в Пскове. ВИДЕО

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Дорожно-транспортное происшествие с участием «Лады» и «Фольксвагена» произошло на Октябрьской площади в Пскове 23 октября, сообщил Псковской Ленте Новостей очевидец. Момент столкновения попал на камеру Pskovline. 

Столкновение произошло в 11:38. «Лада» двигалась с улицы Советской со стороны ЦУМа, а «Фольксваген» - по главной дороге в сторону вокзала.

Затруднено движении с Советской улицы на круговое движение.

Сотрудники дорожно-патрульной службы еще не прибыли на место ДТП. Обстоятельства выясняются.

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