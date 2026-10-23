«Лада» и «Фольксваген» столкнулись на Октябрьской площади в Пскове. ВИДЕО

Дорожно-транспортное происшествие с участием «Лады» и «Фольксвагена» произошло на Октябрьской площади в Пскове 23 октября, сообщил Псковской Ленте Новостей очевидец. Момент столкновения попал на камеру Pskovline.

Столкновение произошло в 11:38. «Лада» двигалась с улицы Советской со стороны ЦУМа, а «Фольксваген» - по главной дороге в сторону вокзала.

Затруднено движении с Советской улицы на круговое движение.

Сотрудники дорожно-патрульной службы еще не прибыли на место ДТП. Обстоятельства выясняются.