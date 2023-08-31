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«Умные» автобусные остановки на улице Труда оборудуют к концу сентября

На прошлой неделе состоялась приёмка улицы Труда в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«От жителей поступали обращения с просьбой отремонтировать участок от улицы Текстильной до улицы Инженерной. Ремонт этого участка был выполнен в рамках исполнения второго этапа контракта. В прошлом году был отремонтирован участок улицы Труда от дома №4 до улицы Текстильной», - написал глава региона.

Всего на улице Труда привели в порядок более двух километров. Благоустроили тротуары и автобусные остановки - установили скамейки, урны, высадили кустарники. Н

«Вместе с проведенным ремонтом была изменена схема движения автобуса №11: он теперь ходит до кольца на улице Инженерной, добавлена новая остановка. До конца сентября на этой улице будут оборудованы две "умные" остановки», - продолжил он.

Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Общая сумма контракта – более 145 млн рублей.