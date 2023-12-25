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АвтоМир / Общественный транспорт

Дмитрий Быстров прокомментировал ситуацию с прекращением подвоза пассажиров к автостанции Острова на маршрутке № 152

26.12.2023 16:11|ПсковКомментариев: 0

Глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию, связанную с прекращением подвоза пассажиров к автостанции Острова на маршрутке № 152.

«Вопрос прорабатывается, он не такой простой, как кажется на первый взгляд. И затрагивает интересы как широкого круга граждан, так и юридических лиц», – сообщил Дмитрий Быстров.

С 2020 года перевозчик в лице ИП А. А. Анисимов, осуществляя пассажирские перевозки по маршруту № 152 Остров - Псков, подвозил жителей города из микрорайонов Остров-2 и Остров-3 к автовокзалу. Делалось это по его собственной инициативе.

«Такая ситуация устраивала жителей Острова, которым, несомненно, было удобно таким образом добираться до областного центра, минуя путь на городских автобусах или такси до автостанции. Однако выяснилось, что подобные действия перевозчика противоречат действующему расписанию и карте маршрута», – добавил глава района.

Поэтому с 11 декабря было принято решение о прекращении подвоза и в настоящее время отправление автобусов осуществляется от автовокзала города Острова.

«Сейчас перевозчик в рабочем диалоге с региональным комитетом по транспорту и дорожному хозяйству. Ситуация на контроле. Безусловно, хочется, чтобы всё разрешилось в пользу островичей и доставка к автостанции из Остров-2 и Острова-3 была восстановлена. Если будут изменения, обязательно проинформируем об этом», — уточнил Дмитрий Быстров.

Теги: #общественный транспорт #маршрутка
Источник: Псковская Лента Новостей
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